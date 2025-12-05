Quando l’IA parla con gli elettori può cambiare le loro scelte
Ricercatori negli Stati Uniti, in Canada e in Polonia hanno misurato l’effetto di dialoghi mirati tra cittadini e IA. Le conversazioni con i chatbot, più degli slogan, spostano preferenze e intenzioni di voto in modo significativo. I risultati del loro studio sono stati. 🔗 Leggi su Repubblica.it
