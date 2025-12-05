Quando il traguardo non è un arrivo | la sfida di Manlio Faccini del Tor des Géants diventa solidarietà
La montagna non è solo fatica e pendenza: è un luogo simbolico, dove le sfide personali incontrano spesso le storie degli altri. È così che l’impresa di Manlio Faccini, atleta forlivese impegnato nel Tor des Géants 2025, si è trasformata in un percorso di solidarietà capace di coinvolgere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
POTENZA TORNA A ESSERE TRAGUARDO DI UNA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA: IL SINDACO E L’ASSESSORE ALLO SPORT ? “Potenza tornerà a ospitare l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia. Sarà la quinta tappa della centonovesima edizione della Corsa - facebook.com Vai su Facebook
#Mbappé arriva a 400 gol in carriera: “Grande traguardo ma devo farne almeno il doppio se voglio scrivere la storia” Vai su X