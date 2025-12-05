Quando il traguardo non è un arrivo | la sfida di Manlio Faccini del Tor des Géants diventa solidarietà

La montagna non è solo fatica e pendenza: è un luogo simbolico, dove le sfide personali incontrano spesso le storie degli altri. È così che l’impresa di Manlio Faccini, atleta forlivese impegnato nel Tor desants 2025, si è trasformata in un percorso di solidarietà capace di coinvolgere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

