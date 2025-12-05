Quando il soccorso incontra le indagini | volontari della Misericordia e carabinieri insieme per rafforzare la collaborazione
I Carabinieri di Livorno hanno svolto un incontro formativo rivolto ai volontari della Misericordia di Montenero dedicato al delicato tema della preservazione “della scena del crimine”. All’iniziativa hanno preso parte circa 50 volontari, che hanno avuto l’opportunità di approfondire il delicato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
