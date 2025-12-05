Quando il calcio inglese voleva essere il calcio italiano

Nerone suonava la cetra mentre Roma bruciava, mentre il calcio inglese – e il Paese più in generale – andavano a brandelli, invece, Margaret Thatcher riesumava le sue portaerei per scongiurare l'invasione argentina delle Falkland. Risollevando con il militarismo una reputazione in declino a causa della crisi economica. I meravigliosi e vincenti anni Settanta delle squadre di First Division, rappresentati bene dalla chioma fluente e dalla classe di Kevin Keegan, così come dal talento guascone di George Best, si chiudono a Bruxelles nel 1985, e quindi con l'Heysel; l'Unione Europea non c'entra nulla. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Quando il calcio inglese voleva essere il calcio italiano

News recenti che potrebbero piacerti

La favola Wrexham continua a stupire. Dopo tre promozioni di fila in tre anni, impresa mai riuscita nel calcio inglese, è in corsa per raggiungere i playoff di Championship. Il club di proprietà di Ryan Reynolds, il Deadpool della Marvel, e del suo amico e colleg - facebook.com Vai su Facebook

Calcio e giovani: cosa cambia tra Italia e Inghilterra - Partendo dal bellissimo gol di Dowman in Youth League, nella gara tra Arsenal e Bayern Monaco, Paolo Di Canio – in studio a Sky – analizza le differenze tra il calcio giovanile in Italia e in Inghilte ... sport.sky.it scrive