Quando conta Thomas Ceccon c’è! Campione d’Europa in vasca corta nei 100 dorso

Primo italiano della storia a vincere un oro nei 100 dorso negli Europei in vasca corta e prima affermazione assoluta individuale nella rassegna continentale di Lublino (Polonia) per la Nazionale italiana di nuoto. Tutto questo si racchiude in quanto fatto da Thomas Ceccon nella finale del suo stile preferito. Mancava all’appello questo sigillo e Thomas l’ha centrato con la qualità del campione. Usando i turni di avvicinamento all’atto conclusivo come un modo per testarsi, Ceccon ha aperto il gas nel momento che contava maggiormente nel suo naturale modo di gareggiare, ovvero in progressione. All’attacco fin dal primo 25 metri, cercando fin da subito di avere le sensazioni giuste. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando conta, Thomas Ceccon c’è! Campione d’Europa in vasca corta nei 100 dorso

