Quando cade una città | Le troiane riportano Euripide sul palco di Racalmuto
Il teatro Regina Margherita di Racalmuto accoglie venerdì 6 dicembre alle 20 “Le troiane”, tragedia che Euripide consegna alla storia come una lunga meditazione sulla rovina e sulla resistenza femminile dopo la caduta di Troia. Lo spettacolo, prodotto dal liceo classico e musicale Empedocle di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
Giorno 4 – Neve a Lavandonia La neve cade piano, la città si fa bianca, Toxel traballa, barcolla, arranca. Pichu se la ride: «Serve più allenamento!» «Migliora il tuo passo, guarda il mio portamento!». Vai su X
Il "simbolo" scricchiola: il Meier cade e la città aspetta Il Ponte Meier mostra gravi segni di degrado: ruggine, listelli sollevati e transenne ovunque, mentre per ripararlo servono oltre 350.000 euro. Anche la zona tra Meier e Tiziano è in abbandono. Con nuovi fl - facebook.com Vai su Facebook