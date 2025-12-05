Quando cade una città | Le troiane riportano Euripide sul palco di Racalmuto

Agrigentonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Regina Margherita di Racalmuto accoglie venerdì 6 dicembre alle 20 “Le troiane”, tragedia che Euripide consegna alla storia come una lunga meditazione sulla rovina e sulla resistenza femminile dopo la caduta di Troia. Lo spettacolo, prodotto dal liceo classico e musicale Empedocle di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Cade Citt224 Troiane Riportano