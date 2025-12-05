Quali sono i due vantaggi del voto sul consenso informato per l’alleanza scuola-famiglia

Un passo pieno di bene, il coro per il consenso informato, che sblocca un cantiere essenziale Quello, da un lato, della possibilità concreta di ricostruire, dalle fondamenta, l’alleanza scuola-famiglia. Dall’altro è proprio l’occasione per continuare a costruire questa nuova alleanza. a partire da un buono-scuola, a favore della libertà di scelta per le famiglie meno abbienti. Questi i due primi vantaggi concreti che possono scaturire dal voto della Camera per l’introduzione del consenso informato. Secondo il provvedimento approvato dall’Aula di Montecitorio con 151 voti favorevoli e 113 contrari qualunque attività curricolare o extracurricolare su sessualità, affettività, relazioni e orientamento deve obbligatoriamente avere il preventivo consenso da parte delle famiglie nelle scuole medie e superiori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

