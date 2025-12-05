Putin | Nato minaccia per Europa e Russia

23.00 "La Nato rappresenta una minaccia per la Russia e l'adesione dell'Ucraina all'Alleanza è inaccettabile", ha detto il presidente russo Putin. "Ricordiamo che la Nato è un'alleanza politicomilitare. Nessuno si è preoccupato di prenderci sul serio", ha dichiarato a India Today. Putin è a New Delhi. Il leader russo sostiene che la Nato rappresenta una minaccia sia per l' Europa che per Mosca, minando la sicurezza russa e agendo come un'alleanza militare contro il Paese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

