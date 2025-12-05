Putin va in India e avverte | Kiev lasci i territori contesi o li prenderemo con la forza

« Tutto si riduce a questo: o libereremo queste aree con la forza, oppure le truppe ucraine se ne andranno e smetteranno di combattere ». Ha le idee chiarissime il Presidente russo Vladimir Putin, che in un’intervista rilasciata ieri a India Today ha voluto ancora una volta ribadire una delle condizioni per porre fine alla guerra in Ucraina: i territori invasi devono diventare russi. L’intervista di Putin. Non sembra molto quindi lo spazio per la diplomazia con l’Occidente, anche se il leader russo ha voluto ribadire che l’incontro di martedì con i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner è stato «molto utile», con gli inviati statunitensi che hanno «proposto di suddividere il piano in 28 punti in quattro pacchetti separati». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Putin va in India e avverte: “Kiev lasci i territori contesi, o li prenderemo con la forza”

