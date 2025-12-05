Putin non cede | Prenderemo tutto il Donbass Kiev si ritiri | Macron avvisa gli europei | Trump potrebbe tradire l' Ucraina

Zelensky: "Lavoreremo nel modo più costruttivo possibile con tutti i nostri partner per garantire il raggiungimento di una pace dignitosa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin non cede: "Prenderemo tutto il Donbass, Kiev si ritiri" | Macron avvisa gli europei: "Trump potrebbe tradire l'Ucraina"

Scopri altri approfondimenti

Putin non cede, il durissimo attacco alla Nato: “Sarà russo!” - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina: Putin insiste, Kiev ceda Donbass o ce lo prenderemo. Usa sospendono alcune sanzioni a Lukoil - Vladimir Putin non arretra sulle sue posizioni: Mosca otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. Secondo iltempo.it

Putin: «Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza. L’accordo? Difficile» - Dal presidente russo strali contro la Nato e parole concilianti verso Trump, che allenta le sanzioni sul colosso petrolifero Lukoil ... Scrive unionesarda.it

Putin non cede: 'La Nato è una minaccia, il Donbass sarà russo' - I suoi obiettivi, strategici, Vladimir Putin li ha ribaditi ancora una volta: gli ucraini devono ritirarsi dal Donbass altrimenti "lo prenderemo con la forza". Segnala ansa.it

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Putin: “Se Kiev non cede il Donbass ce lo prenderemo noi” - Ultime notizie, ultim'ora oggi: il presidente russo, Vladimir Putin, fa chiaramente capire di volere il Donbass, ecco le sue parole ... ilsussidiario.net scrive

Putin non cede: "O Kiev ci dà il Donbass o ce lo prenderemo". "Trump è sincero, ma l'accordo è difficile" - «Le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno di uccidere persone» ha detto in un’intervista al canale India Today «o libereremo questi territori con la forza delle armi». Da msn.com

Ucraina, Putin: “Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza” – La diretta - La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. Lo riporta lapresse.it