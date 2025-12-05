Putin non cede | la Nato è una minaccia Piano Usa per l’Europa
Secondo fonti di stampa, gli Stati Uniti vogliono disimpegnarsi dalla Nato e chiedono che l’Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali dell’Alleanza. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
