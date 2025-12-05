Putin non cede | ‘La Nato è una minaccia il Donbass sarà russo’

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le nuove dichiarazioni di Putin. Vladimir Putin ha riaffermato ancora una volta i suoi obiettivi strategici in Ucraina, avvertendo che le forze ucraine devono ritirarsi dal Donbass, altrimenti la Russia “lo conquisterà con la forza”. Il presidente russo ha definito “difficile” qualsiasi possibilità di accordo, rilanciando le accuse alla Nato, che a suo avviso, con la propria espansione a est, continua a rappresentare “una minaccia per la sicurezza russa”. Toni decisamente più morbidi, invece, quelli riservati a Donald Trump, che nel frattempo ha allentato le sanzioni contro Lukoil, uno dei colossi energetici russi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Putin non cede: ‘La Nato è una minaccia, il Donbass sarà russo’

