Putin | Nato minaccia per l’Europa Nel G8 Paesi in declino non rientro

Intervistato da «India Today», il leader russo conferma le sue rivendicazioni ma anche la buona volontà di Donald Trump, che sospende alcune sanzioni contro Lukoil. Emmanuel Macron agli europei: «Temo il tradimento del tycoon».. È la prima visita di Vladimir Putin a Nuova Delhi dall’inizio della guerra. Sul tavolo accordi su energia e armamenti. Ma è anche una dimostrazione a Donald Trump e Xi Jinping della propria indipendenza.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Putin: «Nato minaccia per l’Europa. Nel G8 Paesi in declino, non rientro»

