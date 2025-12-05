Putin in India al mausoleo di Gandhi | Sosteneva principi che la Russia difende

Putin in India al mausoleo di Gandhi: "Sosteneva principi che la Russia difende"

Putin da Modi rinnova la tradizione sovietica, l’India sempre più stazione di servizio dove si vende petrolio russo e si aggirano sanzioni Ora gli Usa devono scegliere che tattica usare con il Cremlino -https://www.ilriformista.it/putin-da-modi-rinnova-la-tradizione - facebook.com Vai su Facebook

Putin arriva in India con ministri e uomini d'affari. L'abbraccio di Modi. Di @priscillarugg Vai su X

Putin omaggia Gandhi: 'Sosteneva i principi che la Russia difende' - Vladimir Putin, nella sua visita al Rajghat, il monumento commemorativo di Gandhi, ha lasciato un messaggio nel libro dei visitatori, in cui omaggia il Mahatma descrivendolo come "uno dei fondatori de ... Scrive ansa.it

Ucraina, Putin in India da Modi: «Passi comuni con Usa per risolvere crisi della guerra». Poi l'omaggio a Gandhi - «Kiev si ritiri dal Donbass o libereremo quei territori con la forza», avverte Putin affermando che «l'espansione ad est ... Segnala ilgazzettino.it

L'incontro tra Modi e Putin in India, "atmosfera amichevole" - L'incontro privato di ieri tra i due leader ha dato la possibilità di "affrontare un gran numero di argomenti di comune interesse " e si è svolto "in un'atmosfera amichevole", scrivono i media statali ... Da msn.com