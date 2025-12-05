«Tutto si riduce a questo: o libereremo questi territori con la forza, oppure le truppe ucraine lasciano questi territori e smettono di combattervi». Nell’intervista a India Today, Vladimir Putin parla come se fosse il 1945 e i russi fossero alle porte di Berlino, come se la vittoria fosse una questione di ore e la resa dell’Ucraina inevitabile. Finora l’unica vera guerra vinta dal Cremlino è quella della propaganda. La geografia racconta un’altra storia. A partire dall’autunno del 2022, dopo il ritiro dalla riva destra del Dnepr nella regione di Kherson e la perdita di migliaia di chilometri quadrati nella controffensiva ucraina nell’area orientale dell’oblast di Kharkiv, la Russia ha smesso di ottenere guadagni significativi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Putin dice che conquisterà tutto il Donbas, ma il fronte è lo stesso da tre anni