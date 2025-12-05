Putin a Modi | Continueremo a fornire petrolio all' India C' è grande fiducia

"La Russia è una fonte affidabile di petrolio, gas, carbone e tutto ciò che è necessario per lo sviluppo energetico dell'India. Siamo pronti a continuare a fornire carburante senza interruzioni a questa economia indiana in rapida crescita". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro indiano Narendra Modi a New Delhi dopo un incontro ufficiale durato due ore e mezza. Putin è stato accolto nel palazzo presidenziale da Modi e dal presidente dell'India Droupadi Murmu. Dopo l'esecuzione degli inni nazionali dei due Paesi, il presidente russo ha visitato il memoriale del Mahatma Ghandi e ha posato per la foto ufficiale con Modi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

