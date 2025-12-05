Purtroppo non c’è più L’annuncio di Caterina Balivo in diretta lacrime e commozione

La puntata odierna de La volta buona è stata scossa da una notizia improvvisa e dolorosa: Sandro Giacobbe è morto all’età di 75 anni. L’annuncio è arrivato in diretta, mentre Caterina Balivo stava intervistando Alex Belli e Delia Duran, emozionati nel raccontare la loro attesa di diventare genitori. Nel corso della chiacchierata, un improvviso mormorio proveniente dal pubblico ha interrotto il clima sereno. A quel punto, la Balivo ha chiesto la parola con evidente commozione e ha comunicato l’ultim’ora: «Ci ha lasciato Sandro Giacobbe. Aveva 75 anni». Un momento che ha gelato lo studio. La conduttrice ha spiegato che il cantautore combatteva da tempo contro una malattia, un dettaglio che ha reso l’annuncio ancora più triste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

