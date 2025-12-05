S’ode a sinistra l’ennesimo suono di vesti stracciate contro la presenza di editori non conformi a “Più libri liberi”. Dopo Zerocalcare che ha deciso di non partecipare alla Fiera della Piccola e Media Editoria in corso a Roma, in polemica con la presenza tra gli stand della casa editrice Passaggio al Bosco, è ora il turno del giornalista Corrado Augias. Meglio noto negli archivi dei servizi segreti comunisti cecoslovacchi come “compagno Donat”. Augias scrive una lettera a Repubblica. In una lettera aperta, pubblicata sul sito de La Repubblica, il giornalista e scrittore, firma del quotidiano spiega infatti: “la mia tolleranza si ferma davanti al nazismo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Pure Augias si sveglia partigiano e diserta "Più libri più liberi". Ma al Grinzane Cavour non saltava un'ospitata