Pugno al volto e fuga tra gli scaffali | vigilante aggredito al supermercato

Un altro episodio di violenza è avvenuto all’interno supermercati cittadini. Mercoledì sera, all’interno della Lidl di via Brennero, una semplice richiesta di controllo si è trasformata in un’aggressione ai danni di una guardia giurata, alimentando un fenomeno che, a Trento, sta assumendo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

