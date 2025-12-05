Pugni chiusi e vergognosi insulti sessisti contro Meloni | il video del corteo rosso che è sfuggito alla sinistra

Un gruppo di uomini che canta un insulto sessista nei confronti di una donna, sullo sfondo di pugni chiusi e bandiere rosse che sventolano. È la scena immortalata durante la protesta dei metalmeccanici per l’ex Ilva a Genova, ieri. Il video, nel quale si distinguono nettamente le bandiere di Potere al Popolo e Unione degli studenti, è stato postato da FdI sulla propria pagina facebook: la donna di cui si dice che «ce lo su.», mentre leader con il megafono va a tempo con la testa, è la premier Giorgia Meloni. I vergognosi insulti sessisti contro Giorgia Meloni. «Non è dissenso, è il livello a cui certa sinistra si riduce quando non ha argomenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pugni chiusi e vergognosi insulti sessisti contro Meloni: il video del corteo rosso che è “sfuggito” alla sinistra

Approfondisci con queste news

Con gli occhi chiusi ed i pugni al cielo. Dopo 5cinque giorni , red torna numero 1 del - facebook.com Vai su Facebook

Pugni e insulti omofobi, giovane denuncia aggressione in stazione a Parma - E' un'aggressione a sfondo omofobo quella subita da Anis Smati, 24enne che in stazione a Parma sabato pomeriggio è stato picchiato da ... rainews.it scrive

Oderzo, rissa durante la partita: calciatore risponde agli insulti con calci e pugni e manda un avversario all'ospedale - Caos e tensione sul campo di Piavon di Oderzo durante la sfida di Seconda Categoria tra Zigoni e Villanova, valida per il girone O e disputata domenica 9 novembre. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it