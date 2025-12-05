Puglianello inaugura il ‘Villaggio di Natale’ nella Villa Marchitto

Tempo di lettura: 3 minuti Countdown terminato: domani, sabato 6 dicembre alle ore 16.30, si alzerà ufficialmente il sipario sul VILLAggio di Natale, l’attesa manifestazione che animerà la splendida e suggestiva cornice di Villa Marchitto, cuore storico e identitario di Puglianello. L’iniziativa, organizzata dalla ricostituita Pro Loco di Puglianello, rappresenta il primo grande appuntamento natalizio promosso dal sodalizio e si configura come una tre giorni capace di fondere atmosfera, autenticità e profondo radicamento territoriale. Un evento che va oltre la semplice celebrazione delle festività: un vero omaggio alla cultura locale, alla tradizione e alle eccellenze della Valle Telesina, per valorizzare la “Cittadina delle Eccellenze” e il suo patrimonio storico, artistico ed enogastronomico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

