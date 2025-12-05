Puglia maltempo | allerta temporali per Gargano-Tremiti fascia adriatica barese Valle d’Itria tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati, specie sui settori costieri di Puglia settentrionale e meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali per Gargano-Tremiti, fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali per Gargano-Tremiti, fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

