Puglia maltempo | allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati, specie su Puglia centro-meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Leggi anche questi approfondimenti

#Maltempo #Puglia, non pioveva così da mesi: la perturbazione che ha destituito l’intera stagione autunnale - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, strada chiusa nel Barese per torrente esondato. Allagamenti a Bitonto, Monopoli, Corato e Gravina in Puglia #ANSA Vai su X

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice arancione per parte del foggiano Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta con validità fino alle 14. Lo riporta noinotizie.it

Maltempo in Puglia, allerta meteo arancione e scuole chiuse a Taranto. Allagamenti e crolli nel Crotonese - Il maltempo persiste sull’Italia portando con sé forti temporali soprattutto al Sud. fanpage.it scrive

Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione domani 4 dicembre: l’elenco dei comuni - Per domani, giovedì 4 dicembre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione in Basilicata, Calabria e Puglia e una allerta gialla in ... Riporta fanpage.it

Cronaca – Allerta meteo in Puglia: temporali, scuole chiuse e disagi al sud Italia, i dettagli - Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia meridionale, portando piogge abbondanti, vento forte e condizioni meteo critiche in diverse ... centrometeoitaliano.it scrive

Maltempo in Puglia e in Basilicata: allerta meteo arancione per temporali e frane, gialla per vento e rischio idraulico. Domani scuole chiuse a Taranto - Dal pomeriggio di oggi, 3 dicembre, forti piogge, temporali e venti intensi interesseranno Puglia, Basilicata e Calabria; possibili mareggiate lungo le coste esposte ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Capitanata nella morsa del maltempo, ancora temporali e corsi d'acqua in crescita: allerta arancione sul Tavoliere - Allerta gialla per rischio idrogeologico rinnovata in tutta la Puglia fino alle 14 di domani. Si legge su foggiatoday.it