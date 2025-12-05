Ps5 migliora la durata della batteria del controller dualsense

Il PlayStation 5 continua a evolversi nel tempo, offrendo miglioramenti hardware e funzionalità che rispondono alle esigenze degli utenti. Tra le novità più attese c'è un significativo upgrade della durata della batteria del controller DualSense, riconosciuto come uno dei principali punti deboli della console al momento del lancio. L'avvento di una versione migliorata del controller promette di affrontare direttamente questa criticità, segnando un importante passo avanti nel settore delle console di nuova generazione. l'aggiornamento della batteria del DualSense come risposta alle esigenze dei gamer.

