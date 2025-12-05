Prove di carico riuscite con successo pronto per la riapertura il ponte tra San Pancrazio e Ragone

È prevista per domenica la riapertura al transito del ponte sul fiume Montone, tra San Pancrazio e Ragone. Ieri sono state effettuate le prove di carico sulla struttura, interessata da un articolato intervento di consolidamento strutturale, che hanno dato esito positivo. Ora è in corso il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

prove carico riuscite successoProve di carico riuscite con successo, pronto per la riapertura il ponte tra San Pancrazio e Ragone - La presidente della Provincia Valentina Palli: "Dopo aver sopportato i tanti, ma purtroppo inevitabili, disagi apportati dal cantiere, i cittadini di San Pancrazio e Ragone potranno pertanto nuovament ... Segnala ravennatoday.it

