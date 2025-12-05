Proteste Milan per il calcio d’angolo del gol di Zaccagni Ecco cos’è successo

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul corner che porta alla rete biancoceleste resta un minimo di dubbio, ma l’impressione è che l’ultimo tocco sia di Estupinan e non di Romagnoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

proteste milan per il calcio d8217angolo del gol di zaccagni ecco cos8217232 successo

© Gazzetta.it - Proteste Milan per il calcio d’angolo del gol di Zaccagni. Ecco cos’è successo

Leggi anche questi approfondimenti

proteste milan calcio d8217angoloFuria Lazio per il rigore non dato contro il Milan: "Le immagini parlano da sole" - La Lazio è ancora su tutte le furie dopo la partita persa per 1 a 0 contro il Milan a San Siro. romatoday.it scrive

proteste milan calcio d8217angoloTocco di mano in area rossonera, proteste e Allegri espulso: caos nel finale di Milan-Lazio - Succede di tutto nel recupero del big match di Serie A di oggi, sabato 29 novembre, tra rossoneri e biancocelesti: sul risultato di 1- Riporta msn.com

proteste milan calcio d8217angoloAllegri: altro spogliarello, le proteste con l'arbitro Collu per l'episodio del possibile rigore e la lite con Ianni: cosa è successo in Milan-Lazio - Bologna, anche nel finale del match contro la Lazio, Allegri viene espulso ... Riporta eurosport.it

proteste milan calcio d8217angoloMilan-Lazio, Allegri espulso per proteste nel finale: caos e rissa sfiorata con il vice di Sarri - Succede tutto nei minuti di recupero: il tecnico rossonero chiede spiegazioni quando l'arbitro va a vedere al Var un tocco di braccio in area di Pavlovic. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Proteste Milan Calcio D8217angolo