Protesta pro Palestina interrompe il consiglio comunale | stop alla partita Virtus–Hapoel

Un gruppo di attivisti dei Giovani Palestinesi e di Potere al Popolo ha bloccato l’avvio della seduta dedicata al question time, esponendo bandiere palestinesi e utilizzando fischietti per richiamare l’attenzione. Nel mirino c’è la partita di Eurolega del 12 dicembre, quando la Virtus Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

