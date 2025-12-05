Protesta ex Ilva | cosa succede oggi incontro a Roma e aggiornamenti viabilità
Nuova giornata calda sul fronte della protesta dei lavoratori ex Ilva che prosegue ormai ininterrottamente da inizio settimana. Oggi, venerdì 5 dicembre, c'è grande attesa per l'incontro che si svolgerà a Roma con il ministro Adolfo Urso, al quale parteciperanno la sindaca di Genova Silvia Salis. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Ex Ilva, sindaca di Genova Silvia Salis ai metalmeccanici: "La città tutta è con i lavoratori. È giusto protestare, ma chiedo che rimanga una protesta nei limiti della non violenza" - facebook.com Vai su Facebook
#lariachetira Protesta all’ex ILVA di Genova, Silvia Salis scende in piazza in solidarietà con i lavoratori Vai su X
Protesta ex Ilva: cosa succede oggi, incontro a Roma e aggiornamenti viabilità - Continua il blocco stradale a Cornigliano, attesa per il tavolo di confronto tra il ministro Urso, la sindaca Salis e il presidente della Regione Bucci ... genovatoday.it scrive
Continua il presidio dei lavoratori ex Ilva, oggi l'incontro a Roma sul futuro dello stabilimento - Intorno alle 8:30 ci sarà la consueta assemblea davanti alla portineria dalla fabbrica, rimane però l’incognita su quello che sarà. Secondo primocanale.it
Ex Ilva, sospeso lo sciopero. Attesa per il vertice degli enti locali al ministero delle Imprese - Dopo che da Roma non sono arrivate risposte su piano di decarbonizzazione, si programmano nuove forme di mobilitazione. Segnala rainews.it
Ex Ilva: protesta dalla prefettura a Brignole, dopo l'incontro con Bucci il corteo riguadagna Cornigliano. Ripreso presidio, domani assemblea - Disordini a Corvetto: Cgil "Lacrimogeni sui lavoratori come al G8", Coisp "Aggressioni preordinate contro agenti, escalation inquietante" ... Secondo telenord.it
Ex Ilva, prosegue mobilitazione a Genova e Taranto. Bucci: “Da Roma notizie non buone” - Neanche la telefonata del governatore della Liguria Marco Bucci con il commissario di Acciaierie per l'Italia Giancarlo Quaranta scioglie il nodo dello stabilimento ex Ilva di Corniglian ... Secondo finanza.repubblica.it
Ex Ilva, Bucci: “I fondi ci sono, ma una legge europea non ne consente l’uso”. I sindacati: “Sciopero a oltranza” - Corteo stamattina fino al Ponte San Giorgio con gli operai di Ansaldo Energia e Fincantieri. Si legge su ilsecoloxix.it