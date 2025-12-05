Protesta dei lavoratori dei servizi ambientali | sacchi di rifiuti davanti alla sede dell' azienda
Nonostante la revoca imposta dalla Commissione di garanzia dello sciopero, i lavoratori di Colas Pulizie Locali, impegnati nei servizi di igiene ambientale appaltati da Hera, si sono riuniti oggi in assemblea, con un presidio davanti alla sede della cooperativa. Con le foto dei loro mezzi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Ex Lsu-Lpu, il Pd Calabria al fianco dei lavoratori in protesta: Il Partito Democratico della Calabria ha espresso pieno sostegno alle richieste dei 4.500 lavoratori ex Lsu/Lpu che hanno manifestato davanti a Montecitorio per denunciare una condizione di...
#lariachetira Protesta all'ex ILVA di Genova, Silvia Salis scende in piazza in solidarietà con i lavoratori
Ravenna, "se sono solo mozziconi, raccoglieteli voi": la protesta dei lavoratori Colas - Nonostante la revoca imposta dalla Commissione di Garanzia dello sciopero, le lavoratrici e i lavoratori di Colas Pulizie Locali, impegnati nei ...
Sciopero dei Servizi Ambientali. Black-out nella raccolta rifiuti. Protesta davanti alla Prefettura - Tanganelli, Cgil: "Più sicurezza sul lavoro e rinnovo del contratto collettivo nazionale".
Igiene ambientale 'fragile'. La protesta dei lavoratori: "Condizioni non dignitose" - Mesi di trattative inconcludenti sul rinnovo del contratto fermo da nove anni Massa-
Sciopero del personale dell'igiene ambientale, sindacati e lavoratori in sit-in - in questa mattina il piazza Prefettura, a Campobasso, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali scaduto il 31 dicembre ...
Servizi per jet: "Dignità e diritti. Stipendi al palo" - La protesta, a Linate, riguarda lavoratori dietro le quinte del business dei jet privati nello scalo, che si occupano dell'handling e di altri servizi.
Venezia, Fondaco dei Tedeschi: la protesta dei 113 lavoratori dei servizi in appalto esterno - Lavorano in appalto e subappalto al Fondaco dei Tedeschi a Rialto: pulizie, vigilanza, ristorazione, magazzino, servizi informatici.