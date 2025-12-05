Protesta dei lavoratori dei servizi ambientali | sacchi di rifiuti davanti alla sede dell' azienda
Nonostante la revoca imposta dalla Commissione di garanzia dello sciopero, i lavoratori di Colas Pulizie Locali, impegnati nei servizi di igiene ambientale appaltati da Hera, si sono riuniti oggi in assemblea, con un presidio davanti alla sede della cooperativa. Con le foto dei loro mezzi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
