Protesta degli editori a Più Libri Copriremo i testi per mezz’ora perché contrari alle pubblicazioni di Passaggio al Bosco

Quotidiano.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 dicembre 2025 - "Copriremo i libri per mezz'ora, domani a partire dalle 15, mettendo l'accento sul fatto che siamo contrari alle pubblicazioni" di Passaggio al Bosco, oggetto di polemica per via dei diversi testi di estrema destra nel suo catalogo.  A confermarlo al'ANSA è Daniela Di Sora, fondatrice della casa editrice Voland, davanti al suo stand a Più Libri Più Liberi. Tra le case editrici che hanno espresso interesse a partecipare ci sono eo, Fandango, Coconico press, Becco giallo, Playground, Momo, Caissa, Voland, Sur e Red Star Press. Come riportato da Repubblica, aderirà alla protesta anche Arena Repubblica Robinson. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

