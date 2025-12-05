Protesta degli editori a Più Libri Copriremo i testi per mezz’ora perché contrari alle pubblicazioni di Passaggio al Bosco
Roma, 5 dicembre 2025 - "Copriremo i libri per mezz'ora, domani a partire dalle 15, mettendo l'accento sul fatto che siamo contrari alle pubblicazioni" di Passaggio al Bosco, oggetto di polemica per via dei diversi testi di estrema destra nel suo catalogo. A confermarlo al'ANSA è Daniela Di Sora, fondatrice della casa editrice Voland, davanti al suo stand a Più Libri Più Liberi. Tra le case editrici che hanno espresso interesse a partecipare ci sono eo, Fandango, Coconico press, Becco giallo, Playground, Momo, Caissa, Voland, Sur e Red Star Press. Come riportato da Repubblica, aderirà alla protesta anche Arena Repubblica Robinson. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
La fiera Più Libri più Liberi e l'Associazione Italiana Editori proseguono per la loro strada e noi per la nostra. Facciamo partire la nostra protesta scrivete a: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] - facebook.com Vai su Facebook
LE RAGIONI DELLO SCIOPERO La categoria protesta per stipendi e tutele bloccati da dieci anni; sindacato ed editori si accusano a vicenda sullo stallo della trattativa. Vai su X
Domani alle 15 protesta degli editori a Più Libri, stand coperti - "Copriremo i libri per mezz'ora, a partire dalle 15, mettendo l'accento sul fatto che siamo contrari alle pubblicazioni" di Passaggio al Bosco. ansa.it scrive
Più libri più liberi, gli editori oscurano gli stand per protestare contro la casa editrice nazifascista - Sabato alle 15 per 30 minuti tendoni neri copriranno gli spazi della fiera. Secondo repubblica.it
Sale la protesta contro l'editore neofascista a 'Più Libri Più Liberi' - Ottantanove firme di scrittori, intellettuali, giornalisti, cantanti. Riporta ansa.it