Prossimo turno Serie A 2025 2026
Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 20252026 La Serie A 20252026 sta per vivere la 14ª giornata che si giocherà da sabato 6 dicembre a lunedì 8 dicembre 2025. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 20252026, e dove seguire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Ai biancocelesti basta un gol del loro capitano all’80’: sfideranno il Bologna nel prossimo turno - facebook.com Vai su Facebook
Il confronto tra i due ex allenatori bianconeri, questa volta, lo vince Maurizio Sarri. Il gol di Mattia #Zaccagni manda la #Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia: al prossimo turno sarà sfida contro il Bologna per i biancocelesti Vai su X
Giudice Sportivo Serie A: tre calciatori squalificati, la decisione su Allegri dopo Milan-Lazio - Le decisioni del giudice sportivo della Lega Calcio dopo il weekend dedicato alla 13a giornata della Serie A: i club multati e chi salterà il prossimo turno. Segnala sport.virgilio.it
Calcio uisp. Al via stasera un nuovo turno. Big-match al vertice in Serie A1 - Serie A1 – Stasera: Scalese- lanazione.it scrive
Serie A, ecco tutte le probabili formazioni del 13esimo turno del massimo campionato italiano - Serie A, ecco a voi tutte le probabili formazioni del prossimo turno del campionato di Serie A 2025/26 Dopo i tre giorni dedicati alle tre coppe europee, dunque, è tempo di pensare solo al campionato ... Scrive cagliarinews24.com
Serie A, le designazioni della 14ª giornata: l’arbitro di Napoli-Juventus | OneFootball - Nonostante non si sia ancora chiuso l’infrasettimanale colmo di sfide valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia, è già tempo di proiettarsi al prossimo turno di Serie A, il 14°. Si legge su onefootball.com
Ecco i tre consigli per un attacco a basso costo in vista del quattordicesimo turno di Serie A - La punta del Genoa è senza dubbio uno dei giocatori che ha giovato di più dall'arrivo di De Rossi in panchina. Scrive gazzetta.it
Triplo tonfo in Serie C, nel prossimo turno c’è il derby Volley Castello-Clai Imola - Tre sconfitte pesanti per le formazioni del territorio, mentre in Serie D e Prima Divisione arrivano risultati contrastanti e il maschile continua a brillare ... Segnala ilnuovodiario.com