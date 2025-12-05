Proprietari non puliscono il terreno pieno di rifiuti e il Comune entra a gamba tesa | Bonifica immediata

Casertanews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente con cui impone ai proprietari dei terreni siti tra via Clanio e via Generoso Iodice la bonifica immediata dell’intera area. Si tratta di una zona molto estesa, che costeggia una delle arterie. 🔗 Leggi su Casertanews.it

