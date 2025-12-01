Da Mogherini a Kallas: lo scandalo del College of Europe fa tremare anche il capo della diplomazia Ue it.insideover.com
**Pil: Istat, crescita dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026** iltempo.it
Tatiana, la versione dell'amico Dragos: "Ha fatto tutto lei" agi.it
Elmas, Vergara o la sorpresa Marianucci? Chi ci sarà al posto di Lobotka in Napoli – Juve spazionapoli.it
Le anticipazioni de il paradiso delle signore 10 per il 9 dicembre jumptheshark.it
Juventus, sono riuscite le operazioni di Gatti e Vlahovic ilprimatonazionale.i
Emirati e Brasile tra i mercati su cui investire
L’Emilia-Romagna conta oltre 383mila imprese attive, ed è la seconda regione italiana per export, co... ► ilrestodelcarlino.it
Fiorella Mannoia in concerto alla Reggia di Caserta per “Un’Estate da Belvedere”
Fiorella Mannoia porta all’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere il suo tour “Fiorella canta... ► 2anews.it
Calciomercato Inter, non si molla Nico Paz. Gazzetta: “L’Inter giocherà le proprie carte”
Calciomercato Inter. Nico Paz continua a brillare in Serie A, confermandosi come una delle rivelazi... ► ilnerazzurro.it
Pista da sci gratis nel parco in Brianza per Natale
Una pista da sci gratuita in un parco della Brianza. Non è uno scherzo ma l'iniziativa pensata dal... ► monzatoday.it
Aeroporto di Catania, trasferite le aree di sosta e transito per il trasporto pubblico
La SAC, Società di gestione degli aeroporti di Catania, comunica che, "a seguito dell'inizio dei l... ► cataniatoday.it
È morta la professoressa Carla Segala: docente di liceo da quasi 40 anni
Un grave lutto ha colpito il Liceo Luzzago di Brescia: la professoressa Carla Segala si è spenta n... ► bresciatoday.it
Tripla gioia al policlinico di Messina: nascono 3 gemelli, stanno tutti bene
AGI - Due fiocchi azzurri e uno rosa. Stanno bene e torneranno presto a casa i tre gemellini nati q... ► agi.it
Valerio Scanu – “Incanto – Atlante di mondi fantastici” lo show scritto e diretto da Veronica Matrisciano l’11 dicembre a Roma
Valerio Scanu INCANTO Atlante di mondi fantastici lo spettacolo che unisce musica, danza e narrazio... ► romadailynews.it
Commercio al dettaglio ottobre 2025: vendite in crescita, trainano alimentari e online
I dati ISTAT di ottobre 2025 mostrano una ripresa delle vendite al dettaglio, con alimentari e comm... ► puntomagazine.it
Pattinaggio artistico: Shimada resta imbattuta e trionfa alle Finali Junior Grand Prix
Altro giro, altro record per Mao Shimada. Il fenomeno giapponese ha vinto per il quarto anno consec... ► oasport.it
27° incontro di Natale in trekking e mtb: la valle delle Due Fontane
Un'altra edizione dell’incontro escursionistico di Natale nei bellissimi boschi degli Iblei catane... ► cataniatoday.it
Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali per le scuole accorpate [AGGIORNATO con Lombardia]
Le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stanno rendendo noti in questi giorni i piani di dimen... ► orizzontescuola.it
Etna trekking e cioccolata in rifugio
Per domenica 14 dicembre un percorso suggestivo tra colate laviche, rifugi e boschi secolari, per ... ► cataniatoday.it
Spettacolo per bambini 'Aiuto! Hanno rapito Colombina'
Gran trambusto tra i burattini in “Aiuto, hanno rapito Colombina!” in scena al teatro Zig Zag di v... ► cataniatoday.it
Il sindacato Ugl entra nella rsu della Società Tipografica Siciliana
Per la prima volta l’UGL conquista la rappresentanza sindacale all’interno della STS Società Tipog... ► cataniatoday.it
Censis: Italia più debole e più povera
10.41 8 italiani su 10 temono welfare debole, ma 70% non si tutela in caso di autosufficienza.Emerg... ► televideo.rai.it
Roberto Benigni incontra Papa Leone XIV per presentare il suo nuovo monologo
Un incontro importante quello avvenuto tra Roberto Benigni e Papa Leone XIV, poco prima della proie... ► ildifforme.it
Vandalizzata la targa all'ingresso del circolo di Fratelli d'Italia a Pontedera
"La targa all'ingresso della nostra sede in pieno centro è stata sfregiata da vandali. Lo diciamo ... ► pisatoday.it
CS Fondazione Telethon: anche in Campania torna la campagna di Natale il 20 e 21 dicembre
Al via la campagna di Natale di sensibilizzazione e raccolta fondi di Fondazione Telethon: la 36ª M... ► puntomagazine.it
Gli eroi imperfetti: perché Percy Jackson parla a generazioni di insicuri
Percy Jackson, grazie ai libri, ai film e soprattutto alla serie tv Disney+, ci ha ricordato quanto ... ► movieplayer.it
Sanzioni per oltre quattromila euro al responsabile di una stalla irregolare
Nei giorni scorsi, la task force coordinata dalla questura di Catania, ha erseguito dei controlli ... ► cataniatoday.it
I migliori pandori del supermercato: la classifica del Gambero Rosso
Con l’arrivo del Natale abbiamo messo a confronto i pandori del supermercato più presenti sugli scaf... ► gamberorosso.it
Sversamento di idrocarburi nel Lago di Como, grande macchia di gasolio: cosa è successo davvero
Una chiazza iridescente di idrocarburi è stata avvistata nel primo pomeriggio di mercoledì 3 dicem... ► quicomo.it
La forza di una donna anticipazioni 6 dicembre sirin affronta idil
anticipazioni de la forza di una donna del 6 dicembre: un episodio ricco di colpi di scena Le antic... ► jumptheshark.it
Incendio alla Roncalab, l'azienda ai dipendenti: "Torneremo più forti di prima"
"Torneremo più forti di prima. La nostra dedizione alla qualità e alla produzione non si ferma". Q... ► leccotoday.it
Gel Builder Ceramika: la soluzione perfetta per unghie perfette e durature
Scegli il gel builder Ceramika per ottenere unghie splendide e resistenti nel tempo. Leggi tutto Ge... ► donnemagazine.it
Traffico per il Ponte dell'Immacolata, SS36 sotto osservazione. Anas: "Rispettate le regole"
Scatta il Ponte dell’Immacolata: sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, sono previsti circa 31,4 ... ► leccotoday.it
Milan, Zazzaroni non ha dubbi: «Senza Modric una squadra monca. E per gennaio Allegri ha una certezza»
Milan, Zazzaroni sul ‘Corriere dello Sport’ ha analizzato la prestazione dei rossoneri criticando u... ► calcionews24.com
Tebas: «Superlega? Mi viene da ridere. Vogliono rovinare un modello che funziona. Il calcio gratis in tv non è sostenibile, lo sanno tutti»
di Redazione JuventusNews24Tebas: «Superlega? Mi viene da ridere. Vogliono rovinare un modello che f... ► juventusnews24.com
Casa distrutta e trascinata via, maltempo disastroso: immagini shock
L’emergenza a Sumatra continua a peggiorare. Il bilancio delle devastanti inondazioni e frane che h... ► thesocialpost.it
Sesso, ecco le leggende a cui credono ancora uomini e donne: parola di Censis
(Adnkronos) – No, sul sesso non sappiamo tutto e sono ancora tanti gli italiani, soprattutto uomini... ► webmagazine24.it
Centro Urbano verso il voto: idee, confronto e presentazione di volti nuovi per il quartiere
Come in tutti i quartieri della città anche nel quartiere Centro Urbano c'è stata un'occasione di ... ► cesenatoday.it
Banca Annia, domenica al PalAntenore arriva Schio
La Banca Annia Padova Women, dopo due trasferte consecutive, torna a giocare in casa per il primo ... ► padovaoggi.it
Cinema, è morta la star di ‘Mortal Kombat’ Cary Hiroyuki Tagawa
(Adnkronos) – L'attore giapponese naturalizzato statunitense Cary-Hiroyuki Tagawa, celebre per il r... ► webmagazine24.it
Tajani: “Sì al Mes per le armi a Kiev”
Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della presentazione della riforma della Farne... ► imolaoggi.it
Mondiale 2026, oggi alle 18 il sorteggio che definirà i gironi: ecco le regole e il calendario delle sfide
Alle ore 18 europee (le 12 statunitesi), presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts d... ► ilnapolista.it
LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: Pellegrino e Mocellini avanzano, tris d’azzurre ai quarti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:54 Tra poco il sorteggio dei quarti di finale in campo... ► oasport.it
Contratto da pubblico a privato, azione legale contro Casa Sollievo di Cgil Fp: "Grave violazione"
Durissimo atto d'accusa contro la direzione generale di Casa Sollievo della Sofferenza, quello lan... ► foggiatoday.it
La nipote di Ornella Vanoni canta come la nonna, il web è in estasi: «Devi fare Sanremo!» (VIDEO)
L’eredità artistica di Ornella Vanoni continua a farsi sentire, viva e potente, anche dopo la sua s... ► donnapop.it
Operazione "Slot Machine": sequestro da 300mila euro a Catania dopo la condanna di Giuseppe Vitale
Beni per 300 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri di Catania a Giuseppe Vitale, 56 anni, ... ► gazzettadelsud.it
Ascolti tv ieri, 4 dicembre 2025, la finale di X Factor contro Un professore, Ore 14 Sera e la Coppa Italia, nuovo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Scopriamo gli ascolti tv di ieri in prima serata e nell'Access Prime Time: su TV8 è andata in onda... ► ilgiornaleditalia.it
La guida Michelin presenta i “grappoli”, ora anche il vino avrà le sue stelle
La guida Michelin arriva anche nell'universo vinicolo con la classificazione dei "Grappoli", creata... ► fanpage.it
Parlarsi da avversari: in Italia si può, in Europa no. Le coccole alle feste di partito fotografano una felice anomalia
Questo articolo nasce da una telefonata sorprendente che chi sta scrivendo ha ricevuto due giorni fa... ► ilfoglio.it
Roma, Angelino torna a disposizione: lo spagnolo rientra in gruppo dopo due mesi
Buone notizie per la Roma sul fronte degli infortunati: Angelino è finalmente pronto a rientrare in... ► sololaroma.it
Diouf da oggetto misterioso del mercato a risorsa per l’Inter, due aspetti hanno convinto Chivu: svelato il prossimo passo
di Redazione Inter News 24Diouf da oggetto misterioso a risorsa per l’Inter, due aspetti hanno convi... ► internews24.com
Mercatino di Natale di Piazza Mazzini
Il Mercatino di Piazza Mazzini torna in versione natalizia dal 1 dicembre al 6 gennaio.Nei giardin... ► romatoday.it
Tragedia in mattinata, il volo spaventoso nella scarpata. Scena impressionante, tutto bloccato
Nella mattinata di oggi, un mezzo pesante è finito fuori strada sfondando il guardrail. Le immagini... ► tvzap.it
Grande Fratello: Omer chiude con Rasha? “Era solo una fase di conoscenza, è andata male”
Dopo giorni di battibecchi e incomprensioni, Omer sgancia una frase che sembra mettere fine alla sto... ► movieplayer.it
Editoria, presidente Confindustria Radio Tv Antonio Marano: “Big tech danneggiano nostri media, controllano informazione senza investire nel Paese”
Mentre gli editori tradizionali rispondono civilmente e penalmente dei contenuti trasmessi, le pia... ► ilgiornaleditalia.it
Basket femminile, la Serie A1 torna subito in campo nel weekend. Trasferta per Schio a Sesto San Giovanni, turno di riposo per la Reyer Venezia
Dopo il turno infrasettimanale disputato mercoledì sera, la Serie A1 di basket femminile ritorna su... ► oasport.it
Continua l’occupazione di Piazza Plebiscito: immaginate il delirio di 10mila fan alla finale XFactor
Non ha vinto Roberto Fico perché è il più bravo, ma solo perché ben oltre il 50% non sono andati a ... ► ilfattoquotidiano.it
Dà in escandescenze in stazione: 35enne arrestato
Un uomo di 35 anni, straniero e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri... ► bolognatoday.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05 12 2025 ore 10:25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dell... ► romadailynews.it
Juventus Under 15, che tegola! Rottura del legamento crociato per Matteo: lungo stop per il difensore classe 2011
di Fabio ZaccariaJuventus Under 15, la sfida col Parma porta altre brutte notizie: lesione del legam... ► juventusnews24.com
"Galà della solidarietà Premio buon samaritano 2025": torna l'evento della Protezione Civile
LATIANO - Si è tenuta nella giornata di ieri, 4 dicembre, la conferenza stampa organizzata dalla A... ► brindisireport.it
Donna ferita dopo incidente stradale, il Comune la risarcisce compensando i debiti Tari
Il Comune di Canicattì ha disposto la liquidazione di una somma di 6.000 euro a titolo di risarcim... ► agrigentonotizie.it
Newcastle Burnley (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici
Domenica a Turf Moor è arrivata la quinta sconfitta di fila per un Burnley che è oramai precipitato... ► infobetting.com
La Fiamma Olimpica è a Roma: l’itinerario e il piano sicurezza
Roma, 5 dicembre 2025 – Una staffetta duplice quella che accompagnerà il percorso della Fiamma Olim... ► ilfaroonline.it
Irregolarità e cattiva clientela: chiuso 15 giorni il Prosper African Restaurant
Milano, 5 dicembre 2’25 – Il questore di Milano, Bruno Megale, ha disposto la sospensione per 15 gi... ► ilgiorno.it
Elicottero precipitato in Valtellina, morto il 29enne Thomas Ledesma: si indaga per omicidio colposo e lesioni
La Procura di Sondrio ha avviato indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'inciden... ► fanpage.it