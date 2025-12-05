Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 5 dicembre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Ospite in studio la cantante Elodie. Il reportage della settimana è dedicato al lavoro: Diego Bianchi ha seguito la protesta degli operai dell’azienda Eurallumina di Portovesme, in Sardegna, e la mobilitazione dei lavoratori Stellantis a Termoli. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 5 dicembre 2025