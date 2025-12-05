Villarreal-Getafe è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Entrambe impegnate in settimana in Coppa del Re, Villarreal e Getafe con molta fatica e contro squadre di categoria inferiore, hanno superato il turno: i primi ai calci di rigore, i secondi dopo i tempi supplementari. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Entrambi i tecnici, comunque, hanno fatto ampio turnover com’è anche giusto, quindi non è che chi scenderà in campo sabato pomeriggio sentirà tutta questa fatica. La situazione è abbastanza chiara e la classifica la fotografa in maniera netta: il Villarreal è terzo e sogna, almeno per un’altra settimana, di rimanere davanti all’Atletico Madrid; il Getafe, invece, dopo la vittoria sull’Elche, si è arrampicato fino al settimo posto a quattro punti dal sesto che vorrebbe dire almeno piazzamento europeo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Villarreal-Getafe: in casa cammino netto