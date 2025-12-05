Pronostico Bournemouth-Chelsea | altra trasferta insidiosa per i Blues

Bournemouth-Chelsea è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il turno infrasettimanale ha riservato amarezze ad entrambe: il Bournemouth ha incassato un’altra sconfitta, la quarta nelle ultime 5 giornate di Premier League, arrendendosi davanti al proprio pubblico all’Everton (0-1); il Chelsea, invece, è caduto sorprendentemente in casa del neopromosso Leeds (3-1), disperdendo in un battibaleno l’entusiasmo scaturito domenica scorsa dal buon pari nel derby con l’Arsenal capolista e facendosi scavalcare dall’Aston Villa in classifica (i Blues sono scivolati al quarto posto). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

