Pronostico Bournemouth-Chelsea | altra trasferta insidiosa per i Blues
Bournemouth-Chelsea è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il turno infrasettimanale ha riservato amarezze ad entrambe: il Bournemouth ha incassato un’altra sconfitta, la quarta nelle ultime 5 giornate di Premier League, arrendendosi davanti al proprio pubblico all’Everton (0-1); il Chelsea, invece, è caduto sorprendentemente in casa del neopromosso Leeds (3-1), disperdendo in un battibaleno l’entusiasmo scaturito domenica scorsa dal buon pari nel derby con l’Arsenal capolista e facendosi scavalcare dall’Aston Villa in classifica (i Blues sono scivolati al quarto posto). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altre letture consigliate
Bournemouth-Chelsea (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/jIQAFWd #scommesse #pronostici Vai su X
Il Pronostico: Risultato Esatto Juventus-Udinese Barcellona-Atletico Madrid Le analisi dei match su bottadiculo.it #seriea #pronostico #pronostici #schedina #schedine #bolletta #bollette #quote #quota #cassa #multipla #betting #tipster #scommes - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Bournemouth-Chelsea: altra trasferta insidiosa per i Blues - Chelsea è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it
Pronostico Bournemouth vs Chelsea – 6 Dicembre 2025 - Alle 16:00 del 6 Dicembre 2025, il Vitality Stadio sarà teatro di un nuovo capitolo della Premier League: pronostico Bournemouth - Come scrive news-sports.it