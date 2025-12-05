Betis-Barcellona è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Vero che entrambe hanno giocato durante la settimana, ma è altrettanto vero che il Barcellona ha dovuto affrontare l’Atletico Madrid in campionato mentre il Betis in trasferta contro una formazione di categoria inferiore, in Coppa del Re, ha avuto la possibilità di fare turnover. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma è altrettanto vero che la vittoria contro i madrileni ha dato una forza clamorosa ai catalani: Flick ha vinto la quarta di fila in campionato ed è rimasto in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Betis-Barcellona: Flick non molla la testa della classifica