Pronostico Aston Villa-Arsenal | l’ex è pronto a fare lo sgambetto
Aston Villa-Arsenal è una partita valida per la quindicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Riparte subito la Premier League, a neanche 48 ore di distanza dall’ultimo match del turno infrasettimanale. E lo fa con un big match, tra la terza e la prima in classifica, vale a dire Aston Villa e Arsenal. Entrambe hanno vinto mercoledì scorso, rispettivamente contro Brighton (3-4) e Brentford (2-0), centrando due successi pesantissimi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La squadra di Unai Emery, finita sotto di due gol allo scoccare della mezz’ora di gioco, sembrava destinata ad incassare la prima sconfitta dopo oltre un mese (e ben 5 vittorie consecutive) ma McGinn e compagni non si sono persi d’animo e, sfruttando l’ottimo momento, hanno ribaltato i Seagulls segnando quattro reti nel giro di poco più di 40 minuti (doppietta Watkins, Onana e Malen). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pronostico Aston Villa-Arsenal: l’ex è pronto a fare lo sgambetto - Arsenal è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Come scrive ilveggente.it
Arsenal, occhio all'Aston Villa! Quote e pronostico - Sabato caldissimo non solo in Serie A ma anche in Premier League dove c’è grande attesa per la super sfida Aston Villa- Riporta corrieredellosport.it
Pronostico Brighton vs Aston Villa – 3 Dicembre 2025 - Aston Villa si inserisce all’interno della Premier League come uno dei match più interessanti di questa fase di stagione. Lo riporta news-sports.it
Pronostico Arsenal-Aston Villa, Gunners favoriti ma... - L’Arsenal, a meno 4 ma con una gara giocata in più rispetto al Liverpool capolista, ospita la squadra contro cui, in Premier League, ha perso per l’ultima volta in ... Si legge su corrieredellosport.it
Pronostico Brighton-Aston Villa: il momento di forma ci aiuta nel finale - Aston Villa è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lo riporta ilveggente.it
Arsenal-Aston Villa, Premier League: pronostico, precedenti e probabili formazioni - 30, per la 23^ giornata di Premier League, all'Emirates Stadium di Londra si disputa il match Arsenal- Come scrive it.blastingnews.com