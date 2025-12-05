Pronostico Aston Villa-Arsenal | l’ex è pronto a fare lo sgambetto

Aston Villa-Arsenal è una partita valida per la quindicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Riparte subito la Premier League, a neanche 48 ore di distanza dall’ultimo match del turno infrasettimanale. E lo fa con un big match, tra la terza e la prima in classifica, vale a dire Aston Villa e Arsenal. Entrambe hanno vinto mercoledì scorso, rispettivamente contro Brighton (3-4) e Brentford (2-0), centrando due successi pesantissimi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La squadra di Unai Emery, finita sotto di due gol allo scoccare della mezz’ora di gioco, sembrava destinata ad incassare la prima sconfitta dopo oltre un mese (e ben 5 vittorie consecutive) ma McGinn e compagni non si sono persi d’animo e, sfruttando l’ottimo momento, hanno ribaltato i Seagulls segnando quattro reti nel giro di poco più di 40 minuti (doppietta Watkins, Onana e Malen). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

