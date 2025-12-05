Pronostici Premier League 6 dicembre ore 16 | 00 | Guardiola contro la sorpresa del torneo

Premier League, il Sunderland è la sorpresa di questa prima parte di campionato e dopo aver sfiorato un clamoroso successo a Liverpool fa visita al Manchester City. Il Manchester City di Pep Guardiola sembra essere l’unica squadra in grado di tenere il passo dell’Arsenal capolista, che i bookmaker continuano a considerare favoritissimo per la vittoria della Premier League 2025-26. I Cityzens hanno 5 punti in meno rispetto ai Gunners, un divario che è assolutamente ancora colmabile, dal momento che il massimo campionato inglese non è arrivato neppure al giro di boa. Haaland e compagni in questo turno hanno una concreta possibilità di ridurlo ulteriormente: l’Arsenal, infatti, scenderà in campo nel primo anticipo del sabato, affrontando la terza in classifica, l’Aston Villa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

