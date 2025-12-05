Pronostici Inter-Como | marcatore e tiri in porta

Inter-Como, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro in programma a San Siro Pronti a capitalizzare un week-end di campionato potenzialmente favorevole con cui riappropriarsi della vetta, l’ Inter ospita il Como delle meraviglie di Cesc Fabregas che alla “Scala del Calcio” non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Con tante frecce al proprio arco, le due squadre hanno tutte le carte in regola per dar vita ad una partita animata da molti capovolgimenti di fronte e da contenuti tecnico-agonistici esaltanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

