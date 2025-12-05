Pronostici di oggi 5 dicembre | la serata degli anticipi con Benfica-Sporting e Lille-Marsiglia

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 5 dicembre. Il calcio italiano è rappresentato da un match di Serie C ma tra Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Primera Liga abbiamo un programma decisamente allettante a fare da gustoso antipasto al weekend dell’Immacolata. Benfica e Sporting ad esempio provano a mettere pressione alla capolista Porto. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 5 dicembre: la serata degli anticipi con Benfica-Sporting e Lille-Marsiglia

Approfondisci con queste news

Ribaltati i pronostici della vigilia. Il Cosenza sciupa e regala al Foggia un insperato successo quando il cronometro segna il minuto 100. Unisciti al nostro canale Telegram t.me/ildot2021 - facebook.com Vai su Facebook

Pronostici, la Schedina del venerdi: goal protagonisti degli anticipi con Monaco e Marsiglia in trasferta - Appuntamento con gli anticipi dei campionati di Francia, Germania, Spagna. Riporta assopoker.com

I pronostici di mercoledì 3 dicembre: Coppa Italia, Premier League e Liga - I pronostici di mercoledì 3 dicembre, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League e Liga, in campo anche altri campionati minori ... Secondo ilveggente.it

I pronostici di martedì 2 dicembre: Coppa Italia, Premier League e Liga - I pronostici di martedì 2 dicembre, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League e Liga, in campo anche altri campionati minori ... ilveggente.it scrive

Pronostici NCAAF Conference Championship 2025 - Analisi, quote, statistiche e consigli per le scommesse sul college football del 5- Si legge su betitaliaweb.it

Venerdì 5 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Scomparsi oggi 1791 – Wolfgang Amadeus Mozart: Compositore austriaco di genio assoluto, autore di opere immortali come Il Flauto Magico, Don Giovanni e Requiem. Si legge su trevisotoday.it

Pronostico Vis Pesaro vs Ascoli – 1 Dicembre 2025 - Alle 20:30 di domenica 1 Dicembre 2025, il Tonino Benelli ospita una sfida dal peso specifico notevole per la Serie C. news-sports.it scrive