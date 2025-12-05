Promettevano maxi-rendimenti in Romania anche a vittime dell’alluvione | tre arresti per truffa

Repubblica.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna: a chi versava 30mila euro veniva prospettato un ritorno fino a 3 milioni. Il profitto illecito ammonta a un milione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

