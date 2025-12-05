Promettevano maxi-rendimenti in Romania anche a vittime dell’alluvione | tre arresti per truffa
L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna: a chi versava 30mila euro veniva prospettato un ritorno fino a 3 milioni. Il profitto illecito ammonta a un milione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
Non è solo l’AI a far tremare i mercati: il filo che unisce Nvidia, Bitcoin, i rendimenti giapponesi e un titolo italiano svela un rischio più profondo. https://loom.ly/ABi9RCQ - facebook.com Vai su Facebook
Promettevano rendimenti da trading fino al 300% via Whatsapp: Consob blocca le app CapFirst e CapOne - L’intervento dell’Autorità contro una nuova presunta truffa online che prometteva guadagni stratosferici: ordinata la cessazione delle attività abusive ? Riporta milanofinanza.it