Prometteva lavoro a sudafricani ma li arruolava per Putin le accuse contro la figlia dell’ex presidente del Sudafrica Jacob Zuma

I legami familiari dell’ex presidente sudafricano Jacob Zuma sono finiti al centro di un caso internazionale. La figlia maggiore dell’ex capo di Stato ha accusato la sorellastra Duduzile Zuma-Sambudla di aver raggirato 17 uomini, di cui la metà sarebbero parenti, inducendoli a partire per la Russia con il pretesto di un lavoro, per poi ritrovarsi coinvolti nel conflitto in Ucraina. A rivelare il caso è la Cnn. La donna è una figura già nota per le sue posizioni politiche filorusse perché negli ultimi anni ha espresso pubblicamente ammirazione per il presidente russo Vladimir Putin attraverso i social. 🔗 Leggi su Open.online