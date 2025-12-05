“The Voice Senior” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Il codice Da Vinci” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 5 dicembre 2025. La serata televisiva di venerdì 5 dicembre 2025 offre su Rai 1 una nuova puntata di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, dove i concorrenti over 60 portano sul palco storie di vita e talento musicale, regalando momenti di grande intensità. Rai 2 sceglie l’adrenalina con il thriller Nella tana dei lupi, mentre Rai 3 propone l’approfondimento giornalistico di Farwest, condotto da Salvo Sottile, che affronta temi di cronaca e attualità con taglio investigativo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV venerdì 5 dicembre 2025: show, fiction e film