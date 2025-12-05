Progetto scacchi – laboratorio per principianti e non solo

Baritoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle 18.00 alle 19.30 l’IKOS AgeForm – Executive Center di Bari (Via Giovanni Amendola 1621) ospita la presentazione gratuita del nuovo corso “Progetto ScacchiLaboratorio per principianti e non solo”, un’iniziativa pensata per avvicinare curiosi, appassionati ed educatori al fascino del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

