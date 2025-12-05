Progetto del polo logistico Comitato del territorio in campo | Non siamo terra di conquista

"La Martesana non è terra di conquista per orde di barbari. Bisogna fermarli. E bisogna farlo adesso". Un grido di guerra chiaro e forte dallo spazio polifunzionale di Vignate dove, l’altra sera, è stato presentato, ufficialmente, il Comitato per la difesa del territorio di Vignate e della Martesana, nato con un obiettivo: bloccare, ben prima che piano definitivo diventi, l’ipotesi di ampliamento su Vignate del polo di trasporto intermodale Sogemar-Contship di Melzo. Divorerebbe, "agevolato" dal treno della Zls (zona logistica semplificata), 600mila metri quadrati di terreno agricolo a Cascina Gudo, vincolati dal Parco Agricolo Sud. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Progetto del polo logistico. Comitato del territorio in campo: "Non siamo terra di conquista"

