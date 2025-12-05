Professore 3 batte umberto tozzi record di share per italia uno al 14 percento

successo di “un professore 3” contro “la grande festa” di umberto tozzi. Le metriche di ascolto televisivo della serata del 4 dicembre 2025 mostrano come le produzioni di successo siano in grado di ottenere risultati significativi, anche in presenza di eventi di grande richiamo come i concerti musicali. Si evidenzia infatti la predominanza di “Un Professore 3” su Rai1, che conquista il prime time con un 18,6% di share. La fiction continua a riscuotere un notevole interesse anche tra il pubblico più giovane e meno giovane, dimostrando la capacità di Rai1 di instaurare un mix di storie coinvolgenti e capaci di attraversare diverse fasce demografiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Professore 3 batte umberto tozzi record di share per italia uno al 14 percento

Contenuti che potrebbero interessarti

VICENZA | L’AFFERMAZIONE DI CUNEGATO, IL PROF CHE SI BATTE PER SANITA’ E AMBIENTE – Carlo Cunegato è stato il più votato di Alleanza Verdi e Sinistra nel Vicentino. Professore di storia e filosofia di Schio, rilancia le sue battaglie - Clicca qui vid - facebook.com Vai su Facebook

? Un palco, un’orchestra straordinaria. Una storia che batte ancora forte. Ieri a Padova ho partecipato al concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto per i 40 anni dal primo trapianto di cuore in Italia: un anniversario che parla di coraggio, visione e sper Vai su X

Un professore batte Lazio-Milan e Tozzi. Bene la finale di X Factor. Vola Infante con Tatiana - Va forte la finale di X Factor, tra i talk prevale Infante che apre con il ritrovamento ... Si legge su msn.com

Ascolti tv ieri giovedì 4 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Umberto Tozzi, X Factor e Coppa Italia - Ascolti tv giovedì 4 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore 3 che sfida Umberto Tozzi, X Factor, Del Debbio, Formigli e Coppa Italia ... Lo riporta virgilio.it

Ascolti TV del 23 novembre: La Ruota dei Campioni batte tutti, bene Un Professore 3 - Gerry Scotti guida Canale 5 alla vittoria del prime time grazie a un risultato eccezionale, mentre Rai 1 continua a convincere con la terza stagione di Un Professore. Come scrive movieplayer.it