Processo Mugnai oggi la sentenza L’accusa ha chiesto quattro anni La chiave di volta è la legittima difesa
di Luca Amodio AREZZO Avrà passato la notte in bianco, senza chiudere occhio. Pensando a quella notte che gli ha cambiato la vita. Sono quasi passati tre anni dall’epifania del 2023. Quella sera Sandro Mugnai sparò al vicino che gli stava distruggendo casa con una ruspa. Gezim Dondoli morì a colpi di fucile. Oggi il processo si chiude: la corte d’assise uscirà dall’aula e la presidente del tribunale, Anna Maria Lo Prete, leggerà la sentenza. Colpevole o assolto, bianco o nero. L’artigiano di San Polo è alla sbarra imputato di omicidio volontario, anche se poi la PM Laura Taddei ha chiesto la riqualificazione del reato in eccesso colposo di legittima difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
