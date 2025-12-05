Processo ai clan di Pomigliano il pm chiede 306 anni di carcere

Tempo di lettura: < 1 minuto Trecentosei anni di carcere e multe per 260mila euro: è la richiesta formulata dal pm antimafia di Napoli Henry John Woodcock al termine della requisitoria del processo che vede imputati 22 persone ritenute appartenenti ai gruppi malavitosi rivali “Ferretti” e “Cipolletta” di Pomigliano d’Arco. Al processo in abbreviato, che si sta svolgendo davanti al giudice per l’udienza preliminare Michela Sapio, ha reso lunghe dichiarazioni spontanee il collaboratore di giustizia Salvatore Ferretti. Gli arresti risalgono allo scorso 25 febbraio quando i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Castello di Cisterna notificarono 23 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 4 ai domiciliari emesse dal gip di Napoli Enrico Campoli su richiesta della Dda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Processo ai clan di Pomigliano, il pm chiede 306 anni di carcere

